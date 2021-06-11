В Свердловской области растет заболеваемость Covid-19 – третий раз за время пандемии

В минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрирован 121 новый случай коронавируса. Заболеваемость Covid-19 в регионе непрерывно растет уже неделю. Также постепенно увеличивается число новых заболевших в Екатеринбурге, за вчерашний день положительный диагноз подтвержден у 58 горожан.

По данным свердловского оперштаба, состояние 276 больных оценивается как тяжелое. Подключены к аппаратам ИВЛ 112 пациентов. В состоянии средней тяжести госпитализированы 1 406 жителей. После лечения из больниц выписаны 123 человека. За один день от болезни скончались 12 свердловчан, общее число летальных случаев с начала пандемии составило уже 3 558.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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