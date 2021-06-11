Перед матчем Россия – Финляндия болельщиков развлекут Хлестов, Сычев и Burito

В Екатеринбурге в фан-зоне покажут только один матч Евро-2020 с участием сборной России – против Финляндии. Игра начнется в 18:00 по местному времени, а фан-зона Екатеринбург-арены заработает за три часа до этого. Развлекать болельщиков будут специально приглашенные гости: футболисты Дмитрий Сычев (экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя») и Дмитрий Хлестов (экс-защитник «Спартака», четырехкратный обладатель Кубка СССР и России), а также группа Burito.

«На площадке фан-зоны Сычев и Хлестов сыграют в футбол 3х3 со всеми желающими и проведут автограф-сессию. За час до стартового свистка в матче между командами России и Финляндии на сцену фан-зоны поднимется группа Burito, которая исполнит все свои хиты. В течение всего дня гостей ждет множество спортивных активностей, конкурсов и обширная шоу-программа. В перерыве матча будет разыграна футболка сборной России с автографами всех игроков нашей команды на Евро-2020», – напомнили в департаменте информполитики Свердловской области.

Добавим, вход в фан-зону центрального стадиона будет свободным.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.06.21

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