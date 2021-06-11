«Мегафон» выяснил, какие смартфоны популярны у свердловчан

Жители Свердловской области пользуются более чем пятью тысячами различных моделей телефонов. 76% ассортимента поддерживает скоростной интернет четвертого поколения (4G). Исследование провел «Мегафон» на основе обезличенных данных Big Data.

Каждое второе устройство – с технологией VoLTE. Это возможность звонить в 4G и более четко слышать собеседника, а также разговаривать не прерывая интернет-сессии. Уже половина бесед проходят в таком формате. Каждый четвертый свердловчанин пользуется смартфоном Samsung. Это самый популярный бренд в регионе. Далее идет продукция Huawei, Apple и Xiaomi.

«С начала года жители стали чаще смотреть видео с цифровых экранов, работать удаленно и раздавать интернет на другие устройства. Трафик подрос на треть. Сейчас одному пользователю в среднем нужно порядка 17 ГБ в месяц на хорошей скорости, которую гарантирует наша сеть», – рассказал технический директор «Мегафона» на Урале Антон Щербаков.

Тренд года – покупка смартфонов с поддержкой следующего поколения связи 5G. Такими гаджетами обзавелись около двух тысяч свердловчан. Мужчины покупают такие устройства почти в два раза чаще женщин.

В топ-3 смартфонов с поддержкой стандарта 5G вошли:

• Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

• Samsung Galaxy S21

• Huawei Honor 30 Pro.

Есть в Свердловской области и любители ретромоделей, которые впервые появились на рынке порядка 20 лет назад. Некоторые не хотят расставаться с Nokia 3310, 101, 103 и 105 моделями. В регионе живет свыше 4000 обладателей таких устройств. Любовь к телефонам-хитам не зависит от возраста – самому молодому пользователю всего 18 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.06.21

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