В барах Екатеринбурга ожидается аншлаг на матче Россия – Бельгия

Сегодня начинается Чемпионат Европы по футболу – 2020, отложенный на год из-за пандемии коронавируса. В турнире принимают участие 24 сильнейших команды континента, в том числе сборная России. Первый матч наша команда проведет уже завтра, 12 июня, против главного соперника в своей группе – команды Бельгии. По уральскому времени игра начнется в полночь, именно по этой причине в фан-зоне возле Центрального стадиона отменили трансляцию матча. Впрочем, футбольные болельщики не собираются сидеть дома – в барах Екатеринбурга в субботу вечером ожидается аншлаг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в большинстве питейных заведений будут организованы трансляции матчей Евро. «На сегодня у нас уже забронировано шесть столиков, завтра ожидаем наплыв посетителей. Во время спортивных чемпионатов у нас часто проходят акции», – рассказали в баре «Медный Грош» на улице Свердлова.

Бар «Ирландский дворик» на Малышева обычно работает до полуночи, но ради фанатов администрация заведения готова сделать исключение. «У нас уже был запрос на трансляцию матча Россия – Бельгия, компания из нескольких человек. Если они подтвердят бронь, то покажем матч, несмотря на позднее время», – сообщили в баре.

В баре «Американка», который прославился во время ЧМ-2018, тоже ориентируются на запрос публики: «Вообще, у нас караоке-бар. Если включаем футбол, то без звука, чтобы не мешать другим посетителям. Но если завтра соберется половина зала, чтобы посмотреть конкретно футбол, то, конечно, трансляция будет».

«Мы планируем показывать все матчи Евро. На завтрашний вечер у нас активно бронируют места, много желающих смотреть футбол», – рассказал администратор бара Royal Pub на Уралмаше.

В баре «Ц» в «Телеклубе» тоже предлагают смотреть все игры Евро-2020 на большом экране. На завтрашний вечер уже открыта бронь сразу на три футбольных матча.

Напомним, сборная России на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Бельгией (12 июня), Данией (16 июня) и Финляндией (21 июня). В плей-офф выходят команды, занявшие первые два места в своей группе (всего их шесть), и – при определенных условиях – команды, ставшими третьими. Нынешний чемпионат Европы станет юбилейным, поэтому матчи проводятся в 11 городах 11 стран. В России турнир пройдет в Санкт-Петербурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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