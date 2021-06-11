Перед длинными выходными Екатеринбург встал в 9-балльные заторы

В Екатеринбурге в вечерний час пик наблюдаются 9-балльные пробки. Проехать тяжело фактически везде: проспект Ленина, улица Малышева, Куйбышева, Декабристов на картах «Яндекс.Пробок» окрашены в бордовый цвет.

Аналогично выглядят Комсомольская, Восточная, Луначарского. Невозможно проехать по Ткачей, Кирова, Халтурина, Готвальда. Стоят Шефская, Донбасская, на Щербакова движение осложняется ДТП, на Базовом переулке несколько ДТП, у «Калины», соответственно, не проехать. Есть серьезные проблемы на Кольцовском тракте, Объездной.

Автомобилисты указывают, что движение тормозят не только аварии, но и заглохшие на дороге старенькие машины. Пробки, судя по всему, связаны с длинными выходными, на которые пообещали хорошую погоду: горожане стремятся выехать из города.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 11.06.21

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