В Свердловской области выявлено 129 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки заболели коронавирусом еще 129 жителей Свердловской области, среди них – 48 екатеринбуржцев. Общее число заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 2 520 человек. Из больниц за сутки выписано 130 выздоровевших, 14 пациентов скончались.

По данным регионального оперштаба, 288 больных находятся в тяжелом состоянии, 109 подключены к аппаратам ИВЛ. Увеличилось число госпитализированных пациентов в состоянии средней тяжести – их уже 1 418. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.06.21

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