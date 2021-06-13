В центре Екатеринбурга пьяный водитель сбил двух пешеходов (ФОТО)

В Екатеринбурге пьяный водитель Toyota Sprinter выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. Авария произошла сегодня ночью напротив Свято-Троицкого кафедрального собора на улице Розы Люксембург. Пострадавших увезли на реанимобилях в городскую больницу №32.

Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, за рулем «Тойоты» был 27-летний екатеринбуржец. Выезжая со стороны улицы Малышева, он проскочил перекресток с Декабристов на красный, потерял управление, и автомобиль вынесло на пешеходный тротуар. Водительский стаж мужчины – три года, ранее он не привлекался за нарушение ПДД.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. Сам он пояснил полицейским, что отмечал получение диплома в кафе и выпил примерно литр пива. После чего сел за руль и поехал домой. В результате аварии пострадали 42-летняя женщина, которая получила различные травмы, и мужчина – он поступил в больницу в тяжелом состоянии.

В отношении виновника ДТП возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП за вождение в пьяном виде. Статья предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Также, водитель привлечен к ответственности по ч. 1 ст.12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора. За это ему грозит штраф в 1 тысячу рублей.

«Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге, исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, по телефону 02», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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