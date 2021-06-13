На Среднем Урале – третья волна Covid-19: число новых заболевших превысило количество выздоровевших

В Свердловской области ускорились темпы роста заболеваемостью Covid-19. За минувшие сутки в регионе было выявлено 136 новых случаев коронавируса. При этом количество выздоровевших оказалось меньше – 125. Это означает, что медучреждения снова рискуют быть перегруженными.

За последние три дня заболеваемость коронавирусом выросла примерно на 6%, еще в начале недели темпы роста были ниже – 5%. В Екатеринбурге за сутки диагноз подтвержден у 34 горожан, также новые случаи зарегистрированы в Асбесте, Белоярском округе, Березовском, Богдановиче, Верхней Пышме, Верхней Салде, Верхней Туре, Горноуральском округе, Каменске-Уральском и Каменском районе, Карпинске, Краснотурьинске, Кушве, Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Нижнесергинском районе, Новой Ляле, Первоуральске, Ревде, Реже, Серове, Среднеуральске, Сосьве, Сухом Логу, Сысертском округе.

По данным оперштаба, сейчас в Свердловской области болеют коронавирусом 2 518 жителей. Увеличилось количество тяжелых пациентов – их уже 318, на ИВЛ находятся 111 пациентов. В состоянии средней тяжести госпитализированы 1 442 человека. За сутки от болезни скончались 13 человек. Общее число жертв коронавируса в Свердловской области с начала пандемии составило 3 585.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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