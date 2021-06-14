Полиция ищет мужчину, подозреваемого в наркоторговле (ФОТО)

Екатеринбургский отдел полиции № 3 разыскивает Горика Мейрояна, 1994 года рождения. Мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, Мейроян был изобличен сотрудниками полиции в марте 2020 года, но в ходе предварительного следствия скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Известно, что он не имеет никакого гражданства и постоянного жилья. В различное время подрабатывал в разных организациях.

Граждан, располагающих какой-либо значимой информацией о местонахождении Мейрояна, просят сообщать по телефонам (343)356-42-03 или (343)356-43-26. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.06.21

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