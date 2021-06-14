В Свердловской области растет число пациентов на ИВЛ, болеющих Covid-19

На Среднем Урале продолжает увеличиваться количество больных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 138 новых случаев, при этом выздоровевших жителей меньше – 126. На данный момент в регионе 2 518 больных Covid-19.

По данным свердловского оперштаба, 313 человек госпитализированы в тяжелом состоянии, 147 из них находятся в реанимациях, в том числе 116 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 1 442 пациента. За сутки от болезни скончались 12 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 3 597 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 14.06.21

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