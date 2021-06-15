На реке Чусовой утонул подросток

На реке Чусовой под Нижним Тагилом утонул 15-летний подросток. Это произошло в понедельник, 14 июня. По сообщению Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила, мальчик хотел переплыть реку в районе Омутного камня.

В ГУ МЧС по Свердловской области уточняют, что тело ребенка уже обнаружили и подняли водолазы. Точная причина гибели подростка будет известна после проведения экспертизы. По данным МЧС, это единственное происшествие с трагичным исходом на водоемах за минувшие длинные выходные.

Нижний тагил, Людмила Прокофьева

Нижний тагил. Другие новости 15.06.21

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