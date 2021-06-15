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Вторник, 15 июня 2021, 11:20 мск

Новости Екатеринбург

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Спортивный пиарщик из Екатеринбурга получил вторую награду от Путина

Екатеринбургский пиарщик, организатор спортивных мероприятий, руководитель PR Академии единоборств РМК Алексей Галанов получил уже вторую благодарность от президента России Владимира Путина. Вручение прошло в уральском полпредстве. Благодарность Галанову вручил полномочный представитель главы государства на Урале Владимир Якушев – за вклад в развитие спорта и физической культуры.

Отметим, что это уже вторая благодарность от президента в активе пиарщика. Первую он получил за работу на Чемпионате мира по футболу – 2018. Галанов возглавлял департамент media operations на матчах в Екатеринбурге и работал на финале в московских Лужниках.

Екатеринбург, Елена Сычева

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