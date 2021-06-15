Водитель, 60 раз оштрафованный за нарушение ПДД, врезался в столб и погиб (ФОТО)

В ДТП на 179-м км автодороги «подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал» погиб водитель, много раз нарушавший правила дорожного движения. Два его пассажира получили травмы.

Авария случилась накануне в 22:40. Автомашина «Лада Ларгус» 1981 г. р. выехала на правую обочину и врезалась в фонарный столб. Водитель скончался в автомобиле скорой помощи. Его пассажиры, мужчины 1984 и 1985 г. р., госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель «Лады» имел стаж управления транспортными средствами 13 лет, и уже 60 раз получал штрафы за нарушения ПДД. Проводится проверка, в рамках которой эксперты выяснят, в каком состоянии водитель управлял автомобилем – был ли он трезв в момент ДТП.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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