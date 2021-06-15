Партия «Новые люди» на Урале готовится к выборам: обучение прошли более 500 волонтеров

Партия «Новые люди» на Урале готовится к выборам – обучение прошли более 500 волонтеров. Трехдневный интенсив под названием Political camp был организован в преддверии официального старта избирательной кампании. Выездное обучение прошло на свежем воздухе недалеко от Екатеринбурга.

В игровой форме участники отработали приемы агитации, механизм сбора подписей, алгоритм политической кампании и попробовали свои силы на дебатах.

Кандидат в депутаты Госудумы от партии «Новые люди», тележурналист Ярослав Бородин считает, что Political camp – уникальный формат, позволяющий быстро погрузиться в предвыборный процесс.

«Новые люди – партия молодая, с интересными идеями и свежим взглядом на политические процессы. Для меня это была прекрасная возможность почувствовать командный дух. С ребятами мы разыграли несколько сценариев ведения выборов. 500 человек – это уже сплоченная команда, которая может дать фору своим более опытным конкурентам», – считает Ярослав Бородин.

В отличие от других партий «Новые люди» декларируют, что не используют наемных проплаченных агитаторов. Привлекать сторонников и формировать свой электорат будут только те, кто разделяет идеи партийцев.

Напомним, партия «Новые люди» основана в марте 2020 года бизнесменом и общественным деятелем Алексеем Нечаевым, основателем и президентом научно-производственной компании Faberlic. Сегодня партия представлена в Заксобраниях четырех регионов: Новосибирской, Костромской, Калужской и Рязанской областей.

На предстоящих выборах в Государственную Думу РФ «Новые люди» планируют преодолеть 5% барьер и занять значительное количество мест в нижней палате парламента. Известно, что партия выставит более 200 кандидатов в депутаты. На Среднем Урале «Новые люди» также примут участие в выборах в Законодательное собрание региона.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

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