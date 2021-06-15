Аграрии начинают выбирать мигрантов вместо россиян для работы на полях

Фермеры начинают с большей охотой привлекать для работы на полях мигрантов. Как рассказал сегодня на пресс-конференции директор департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов, стали поступать заявки от сельхозпроизводителей на привлечение трудовых мигрантов.

Он отметил, что в заявлениях аграрии указали о необходимости 10-30 человек, и в целом это пока не массовая история. Однако пояснил, что раньше такого не было, иностранцев (легально) в этой сфере традиционно было немного, но, видимо, они теперь будут привлекаться. «Может быть, это связано с невысоким уровнем зарплат и сезонностью, видимо, экономически выгоднее стало привлекать мигрантов. Мы смотрим на эту тенденцию с МинАПК. Но пока это не массовый характер», – предположил Антонов.

Отметим, «Новый День» по итогам уборочной кампании – 2020 общался с аграриями, и они говорили, что в пандемию ощутили проблемы с рабочей силой: люди отказывались работать, предпочитая получать пособие по безработице, которое с апреля прошлого года увеличили до минимального размера оплаты труда, – 12 130 рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

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