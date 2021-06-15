На Урале продлили предупреждение о вредных выбросах в воздухе

В Свердловской области до вечера 16 июня продлено предупреждение о метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. «НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 16 июня», – уточнили в Уральском управлении гидрометеорологии.

Напомним, предупреждения объявляются и продляются в Свердловской области практически непрерывно с 4 июня .

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

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