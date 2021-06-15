Кто заплатит за разбитую бутылку водки – покупателям и продавцам советуют читать законы, чтобы не расставаться с деньгами

Спор о том, кто должен платить за разбитую в магазине бутылку, разгорелся в одном из супермаркетов Екатеринбурга. Покупатели и продавцы не всегда знают, что подобные ситуации прописаны в законах, поэтому дают нарушить свои права.

Одним июньским вечером, в последние полчаса продажи алкогольной продукции, екатеринбурженка по имени Дарья разбила бутылку водки в магазине «Яблоко» на Восточной, 7ж. Произошло это случайно: резко повернувшись, девушка врезалась рюкзаком в круглый стенд с алкогольной продукцией, одна бутылка выпала из него. Продавец отдела попросила Дарью заплатить 273 рубля – столько стоила водка. Девушка потянулась за кошельком, однако ее остановил очевидец произошедшего Александр Калмаков. Александр пояснил, что продавец обязана позвать администратора, так как требовать с Дарьи деньги незаконно.

«Я работал в сфере перевозок алкогольной продукции, поэтому знаю, что за эту бутылку должен платить магазин, а не продавец, и тем более не девушка, – сообщил корреспонденту «Нового Дня» Александр, – в законе есть фиксированный процент от общего количества бутылок, которые можно списать «на бой», как говорили в СССР – усушка. Более того, мятые жестяные банки тоже списываются, их не имеют права выставлять на прилавок, это нарушение прав».

Действительно, согласно приказу Минпромторга «Об утверждении норм естественной убыли продовольственных товаров в сфере торговли и общепита» нормы потерь из-за боя стеклянной тары установлены и на предприятиях, и в магазинах. От общего количества стеклянных бутылок допускается разбить 0,02%.

Тем не менее, продавец магазина сказала, что за разбитую бутылку придется заплатить ей из собственного кармана, если Дарья откажется, но администратора позвала. Администратор прояснила ситуацию, сообщив, что магазин не имеет права требовать с девушки деньги, если сумма ущерба не превышает тысячи рублей. Полиция на такой случай приехать не может, и покупательница вправе отказаться платить за разбитую по неосторожности бутылку. На вопрос, почему продавец не знает данного правила, администратор не смогла ответить, но отметила, что стоимость всех испорченных в торговом зале товаров вычитают из зарплат сотрудников, и за месяц набегает «бешеная сумма».

Директор свердловского «Центра правозащиты» Янина Голубева пояснила «Новому Дню», что деньги за разбитые бутылки у продавцов действительно могут взять, если это предполагает их трудовой договор. Однако покупатель не должен платить в любом случае, даже если стоимость испорченного товара превышает 1000 рублей.

Дарья пожалела персонал магазина и решила все-таки оплатить товар, а продавец пошла за осколками бутылки, чтобы пробить ее по штрихкоду, как целую. Данное действие противозаконно, ведь если бы бутылку разбил несовершеннолетний или же после 23:00, то продать ее не было бы никакой возможности.

Как пояснила «Новому Дню» пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева, магазин не имел права требовать деньги с девушки и уж тем более пробивать разбитую бутылку. В соответствии со статьей 211 Гражданского кодекса РФ, в случае случайной гибели товара, ответственность несет собственник, пока покупателю не выдан чек об оплате. Если товар испорчен специально, то и в этом случае сотрудники магазина не имеют права его продавать, они обязаны вызвать полицию, и тогда покупатель возместит ущерб, когда ему выпишут штраф за хулиганство. Тем не менее, чтобы доказать намеренную порчу товара, необходимо посмотреть записи с камер наблюдения.

Отметим, в нашем случае вины Дарьи в столкновении с круглым стендом в торговом зале не было, так как расстояние между ним и стеллажом, у которого стояли покупатели, едва ли достигало одного метра. А по ГОСТу «Розничная торговля. Классификация предприятий», расстояние между магазинными стеллажами должно быть не меньше 1,4 метра, если площадь магазина не больше 100 квадратных метров. В супермаркете «Яблоко» на Восточной площадь явно больше, а потому проход должен быть еще более широким.

Как сообщил «Новому Дню» другой продавец «Яблока», инструктажей по поводу законов им не читали: «Не надо этого, вдруг кто-то захочет все-таки заплатить», – пояснил продавец.

«Новый День» взял комментарий у работника другого магазина, чтобы понять, правда ли, пользуясь неосведомленностью сотрудников и нарушая закон, магазин может получить большую прибыль.

«Я работаю продавцом в магазине «Пив&Ко», – рассказал «Новому Дню» сотрудник Павел Кудрявцев. – Начальство с нами разговоров не вело на эту тему, однако в документах расписывались: если покупатель разбил случайно, то виновата выкладка – расходы берет на себя магазин, если виноват сотрудник, платит он, а если вина на покупателе и это доказано, то он и ответственен за это. Точно не знаю, как мы заставляем покупателя платить, у меня не было таких ситуаций. Но из наших зарплат ничего не вычитают и увольнением не угрожают».

«Новый День» провел опрос горожан, чтобы выяснить, как бы в ситуации Дарьи поступило большинство. 57% опрошенных заплатили бы за случайно разбитую бутылку, 33% отказались бы это сделать, а 10% вызвали бы полицию. В опросе «Нового Дня» приняли участие 54 человека от 20 до 40 лет.

Таким образом, чтобы не попасться на удочку недобросовестных или неосведомленных сотрудников магазинов, необходимо знать свои права:

1. Пока покупатель не получил чек об оплате, ответственность за случайно разбитый или сломанный товар несет собственник в соответствии со статьей 211 Гражданского кодекса РФ.

2. Если магазин настаивает на виновности покупателя, необходимо вызвать полицию и посмотреть камеры видеонаблюдения, чтобы это доказать.

3. Расстояние между стеллажами в магазине должно быть не менее 1,4 метра, товары на полке должны стоять устойчиво. Это необходимо помнить, если вас обвиняют в намеренной порче товара.

4. Если охранник магазина проявляет силу, заставляя заплатить за случайно испорченный товар, необходимо напомнить ему о статье 203 Уголовного кодекса РФ «Превышение полномочий охраны при выполнении должностных обязанностей».

«В любом случае вопрос необходимо решать цивильно, – сообщила «Новому Дню» Янина Голубева. – Можно обменяться контактами и договориться о возмещении стоимости товара только после проверки. Конечно, бывают случаи, когда покупателя вынуждают оплачивать случайно испорченную вещь, однако в таких случаях необходимо помнить о своих правах и в крайнем случае вызывать полицию».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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