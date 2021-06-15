В Екатеринбург возвращается 30-градусная жара

В Екатеринбург уже завтра вернется жара. По прогнозу Гидрометцентра России, днем в среду будет 32 градуса. Осадков не ожидается. В четверг пойдет дождь, станет чуть прохладнее – до 28 градусов.

С пятницы резко похолодает – ожидается всего 20 градусов днем. Чуть теплее – до 22 градусов – будет в субботу. Но уже в воскресенье снова вернется жара. Будет солнечно, без осадков, днем около 27 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

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