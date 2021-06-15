Качканарский ГОК высадил более 450 тысяч деревьев в рамках программы по восстановлению нарушенных территорий

Свыше 150 гектаров леса, то есть более 450 тысяч деревьев, высадил ЕВРАЗ Качканарский ГОК. Всего до сентября 2021 года планируется восстановить 248 гектаров леса.
Деревья высаживаются в лесной зоне у поселка Старая Ляля и поселка Черничный рядом с рекой Нясьма. Данные участки согласованы Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. Лесовосстановление ведется в рамках проекта по восполнению нарушенных территорий, которые вошли в контур разработки первого этапа Собственно-Качканарского месторождения (СКМ).
Высадка деревьев началась осенью 2020 года и завершится осенью 2021 года. Саженцы были специально выращены в Артемовском лесничестве. На одном гектаре высаживается примерно 3 тысячи деревьев преобладающих в данном регионе пород, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа.
«ЕВРАЗ КГОК планирует продолжить высадку деревьев в уральских лесах, – отметил менеджер проекта СКМ Александр Трофимов. – На лесовосстановление 248 гектаров леса ЕВРАЗ КГОК направит около 30 млн рублей».
Качканар, Елена Васильева
Качканар. Другие новости 15.06.21
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