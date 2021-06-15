Срок действия указа о временном пребывании мигрантов заканчивается. В миграционных центрах – ажиотаж

Сегодня заканчивается действие указа, продлевающего сроки пребывания мигрантов в России. На время пандемии иностранным гражданам позволили легально оставаться в стране, даже если у них закончились разрешения и патенты. Свердловская область – один из самых привлекательных для иностранцев регионов в плане работы, с начала 2021 года даже притом что ряд ограничений сохраняется, на работу приехали более 38 тысяч человек. Как рассказала сегодня на пресс-конференции начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Петрова, в миграционных центрах сейчас ажиотаж. Конечно, дата окончания действия указа была известна, но люди затянули до последнего.

«Мы просили вовремя вставать на миграционный учет, оформлять статусные документы. Буквально с середины мая и по сегодняшний день у нас очень большое количество иностранных граждан, которые желают встать на миграционный учет и оформить статусные документы. Сколько находится на территории Свердловской области иностранных граждан, которые не урегулировали правовой статус, вам никто не скажет, они передвигаются по территории России. Но я могу сказать, что по нашим подсчетам, количество лиц, которые условно находятся на территории Свердловской области, по сравнению с прошлым и позапрошлым годом, уменьшилось на 60-70%. Надеемся, что их (тех, кто еще не оформился, прим. ред.) не больше 5-6 тысяч. Но я напомню, что сегодня тот крайний день, когда эти лица находятся законно. Возможно, выйдет новый указ президента и будет дальше продление», – прокомментировала Ольга Петрова.

Она также рассказала, что пандемия скорректировала состав мигрантов в Свердловской области: до введения ограничений чаще всего приезжали граждане Таджикистана (30 %), Киргизии (20 %) и Узбекистана (18%). Теперь на первое место вышли граждане Узбекистана (37 %), Таджикистана (18 %), Армении (15%) и Киргизии (12 %).

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

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