Экоактивисты добились ликвидации трех свалок вблизи аэропорта Кольцово (ФОТО)

Активисты свердловского отделения Российского экологического общества более полугода боролись с несанкционированными свалками рядом с аэропортом Кольцово. После нескольких обращений общественников в природоохранную прокуратуру и другие ведомства, собственники земель убрали большую часть мусора.

«Информацию о нелегальной свалке в приаэродромной зоне региональное отделение сообщало в природоохранную прокуратуру еще в 2020 году. Свалку закрывали, но со временем сюда вновь начинали свозить отходы, количество свалок увеличилось с одной до трех. Это очень опасно, так как мусор привлекает большое количество птиц, которые несут непосредственную угрозу безопасности перелетов. Все это время мы держали ситуацию на контроле, активисты регулярно выезжали на территорию», – пояснил председатель свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

В марте экоактивисты повторно обследовали территорию в районе аэропорта Кольцово. На месте нелегальной свалки, в 700 метрах от Арамильского тракта, они зафиксирован факт захоронения отходов. Водитель экскаватора рассказал, что он проводил работы по требованию прокуратуры, что противоречит природоохранному законодательству. Активисты передали эту информацию в надзорное ведомство, а также в мэрию Екатеринбурга и министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Ведомства установили, что земельные участки, на которых расположены свалки, принадлежат акционерному обществу «Амос-Групп». Юрлицо было оштрафовано за бездействие и также получило представление от прокуратуры. Как сообщают активисты РЭО, компания вывезла мусор, также на территории были выкопаны траншеи, чтобы к бывшей свалке не могли проехать машины. В июне общественники вновь выехали на место и обнаружили новый мусор, но не в таком большом количестве. «Возможно, собственнику земельных участков необходимо принять дополнительные меры по выявлению нарушителей», – отметили в пресс-службе регионального отделения РЭО.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

Срок действия указа о временном пребывании мигрантов заканчивается. В миграционных центрах – ажиотаж. / Качканарский ГОК высадил более 450 тысяч деревьев в рамках программы по восстановлению нарушенных территорий. / В Екатеринбург возвращается 30-градусная жара. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»