Застройщика будут судить за хищение у заказчиков более 100 млн рублей

Бывшего исполнительного директора ООО «Центр загородной недвижимости» будут судить за мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, обвиняемый решил нажиться на людях, желающих построить индивидуальные жилые дома на своих земельных участках. От имени «Центра загородной недвижимости» мужчина заключал с гражданами договоры строительного подряда, после чего они вносили в качестве аванса крупные суммы денег. При этом застройщик убеждал потерпевших платить аванс наличными, а в бухгалтерскую документацию организации эти деньги не вносил, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Чтобы заказчики не спохватились слишком рано, он выполнил часть строительных работ на объектах некоторых из них, но потом строительство прекратилось. Всего с апреля 2018 года по 2019 год обвиняемый выманил у 42 свердловчан более 105 млн рублей. Дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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