МЧС предупредило о штормовом ветре на Урале

В Свердловской области в ближайшие два дня ожидается сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду. При этом из-за жаркой погоды сохраняется и опасность пожаров. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону напомнили, что в области установлен особый противопожарный режим, и использование открытого огня запрещено.

«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Без крайней необходимости на улицу не выходить, а переждать непогоду в офисе или квартире, отключив на период грозы электробытовые приборы. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить дела на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции», – напомнили правила безопасности в ведомстве.

Там посоветовали на улице в ветреную погоду держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. «Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», – уточнили в ГУ МЧС России по региону.

Там добавили, что автовладельцам не стоит парковаться у деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий. «О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112», – напомнили в чрезвычайном ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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