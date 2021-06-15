В Екатеринбурге пройдет встреча министров спорта разных стран, сообщили «Новому Дню» в оргкомитете SportAccord. Специальная секция MinisterAccord впервые пройдет в рамках саммита. «Это отличное дополнение к основной программе, которое укрепит сотрудничество между странами и обеспечит непрерывное развитие спорта и спортивного туризма во всем мире. Эта встреча даст возможность навести мосты для улучшения общества и спорта через обмен передовым опытом и обсуждение важнейших тем», – сказал управляющий директор Ассоциации SportAccord Нис Хатт.

Список участников пока не составлен, однако организаторы говорят, что подтверждено участие президента Ассоциации SportAccord Рафаэля Кьюлли и министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина. «Спорт и государство должны работать вместе. Для того чтобы мы стали сильнее, мы должны действовать как игроки одной команды. На саммите будут представлены сферы, которые требуют навыков спортивных игроков, и другие направления, которые требуют навыков правительственных экспертов. Особенно это касается министров спорта», – сказал глава российского минспорта.

Напомним, саммит пройдет в Екатеринбурге в ноябре этого года. Первоначально планировалось, что мероприятие состоится в мае, однако из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

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