В Свердловской области стали реже брать потребкредиты

Объемы потребительского кредитования начали снижаться. В мае этого года таких кредитов было выдано на 11,1% меньше, чем месяцем ранее. В число регионов-лидеров по снижению числа потребкредитов попала Свердловская область, за апрель заемщики получили 37 362 кредитов, а в мае – 43 522.

«Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Удмуртская Республика (-17,2%), республики Татарстан (-15,6%) и Башкортостан (-15,2%), а также Свердловская (-14,2%) и Самарская (-12,9%) области. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов снизилась на 9,5% и 10,4% соответственно», – сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

В абсолютных цифрах Средний Урал находится на седьмом месте по количеству выданных потребительских кредитов: впереди Москва и область, Краснодарский край, Татарстан, Санкт-Петербург и Башкирия.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

В Екатеринбурге пройдет встреча министров спорта разных стран. / После прогулки Куйвашева по центру горожане попросили его вспомнить о других районах. / МЧС предупредило о штормовом ветре на Урале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»