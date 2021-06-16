На трассе столкнулись три машины: один человек погиб, трое ранены (ФОТО)

Один человек погиб и трое, в том числе 8-летний ребенок, получили травмы разной степени тяжести в ДТП на 3-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень (обход Белоярского). Авария случилась накануне вечером. 62-летний водитель «Хендая», двигавшийся со стороны в Тюмени в направлении Екатеринбурга, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ниссаном» под управлением мужчины 1988 г.р. и «Фольксвагеном» под управлением мужчины 1971 г.р.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. В «Ниссане» ехала семья из трех человек: за рулем был муж, на пассажирских местах – его супруга и ребенок. Глава семьи с переломом ноги доставлен в ГБ №36 Екатеринбурга, его супруга – в МСЧ-32 города Заречного с ушибом передней грудной стенки. Ребенка перевозили в детском автокресле, благодаря чему он получил только легкие травмы: ушибы скулы и плеча.

Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе дознания. Уже установлено, что погибший водитель «Хендай» имел стаж вождения 27 лет.

Екатеринбург, Тюмень, Елена Владимирова

Екатеринбург, Тюмень. Другие новости 16.06.21

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