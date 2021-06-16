Куйвашев депутатам: «Давайте начистоту – в кошельках у людей негусто»

Губернатор Евгений Куйвашев, выступая сегодня с отчетом о работе правительства за 2020 год, ожидаемо начал с эпидемии коронавируса и ее экономических последствий.

Губернатор признал проблему снижения доходов уральцев в условиях карантинных ограничений, когда заказов и работы становилось все меньше. «Эти вопросы люди задают вполне обоснованно, и мне, и вам. Давайте начистоту: после тяжелого года в кошельках у людей негусто, а небольшие накопления проедены», – заявил Куйвашев.

Тем не менее он отметил, что средняя зарплата в области по итогам 2020 года повысилась на 5% по сравнению с 2019 годом и составила 43 154 рубля, а меры господдержки предприятий позволили увеличить поступления в бюджет от НДФЛ на 3 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

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