Энергетики усилили меры пожарной безопасности из-за жары

В связи с установившейся жаркой погодой специалисты свердловского филиала «Т Плюс» на всех промышленных площадках усилии меры противопожарного режима.

С оперативным и ремонтным персоналом ТЭЦ, центральных и локальных котельных, теплоснабжающих компаний проведены внеочередные инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям при пожаре. Проинспектированы системы пожаротушения мазутных резервуаров, состояние кабельного хозяйства, соблюдение требований безопасности на складах хранения горюче-смазочных материалов.

Особое внимание энергетики уделили проверке работоспособности автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения, систем оповещения и систем внутреннего противопожарного водоснабжения энергопредприятий, отработали схемы связи с пожарными формированиями ГУ МЧС по Свердловской области, администрациями муниципалитетов.

«Для предупреждения пожаров территории энергообъектов, а также места прокладки теплотрасс очищены от мусора, кустарника и сухой травы, организованы огнезащитные полосы. Под особым контролем находится подготовка и проведение сварочных и газопламенных работ на энергооборудовании», – рассказали РИА «Новый день» в свердловском филиале «Т Плюс».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

Куйвашев депутатам: «Давайте начистоту – в кошельках у людей негусто». / На трассе столкнулись три машины: один человек погиб, трое ранены (ФОТО). / 16 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»