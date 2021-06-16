Энергетики усилили меры пожарной безопасности из-за жары

В связи с установившейся жаркой погодой специалисты свердловского филиала «Т Плюс» на всех промышленных площадках усилии меры противопожарного режима.
С оперативным и ремонтным персоналом ТЭЦ, центральных и локальных котельных, теплоснабжающих компаний проведены внеочередные инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям при пожаре. Проинспектированы системы пожаротушения мазутных резервуаров, состояние кабельного хозяйства, соблюдение требований безопасности на складах хранения горюче-смазочных материалов.
Особое внимание энергетики уделили проверке работоспособности автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения, систем оповещения и систем внутреннего противопожарного водоснабжения энергопредприятий, отработали схемы связи с пожарными формированиями ГУ МЧС по Свердловской области, администрациями муниципалитетов.
«Для предупреждения пожаров территории энергообъектов, а также места прокладки теплотрасс очищены от мусора, кустарника и сухой травы, организованы огнезащитные полосы. Под особым контролем находится подготовка и проведение сварочных и газопламенных работ на энергооборудовании», – рассказали РИА «Новый день» в свердловском филиале «Т Плюс».
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 16.06.21
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