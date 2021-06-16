Татьяна Мерзлякова переизбрана омбудсменом Свердловской области

Депутаты заксобрания уже в пятый раз переизбрали уполномоченным по правам человека Свердловской области Татьяну Мерзлякову. Ее кандидатуру представил губернатор Евгений Куйвашев.

Единственным новшеством в процедуре было то, что в этот раз кандидата на пост омбудсмена предварительно согласовали с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

За то, чтобы назначить Татьяну Мерзлякову уполномоченным по правам человека Свердловской области еще на пять лет, проголосовали 42 депутата из 42, получивших бюллетени для тайного голосования. Сразу после этого Татьяна Мерзлякова поклялась «всеми силами защищать права человека и гражданина», а губернатор подписал и выдал ей новое удостоверение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

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