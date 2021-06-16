Дополнительные средства бюджета пойдут на Универсиаду, медицину и дороги

Депутаты заксобрания приняли в первом чтении корректировки в областной бюджет 2021 года.

Как сообщил депутатам министр финансов Свердловской области Александр Старков, доходы бюджета планируется увеличить на 16,27 миллиарда рублей (до 294,5 миллиарда рублей), в том числе по налоговым и неналоговым доходам увеличение составит 7,939 миллиарда рублей, по безвозмездным поступлениям – 8,332 миллиарда рублей. Собственные доходы планируется увеличить за счет будущего поступления по налогам на прибыль от продукции свердловских предприятий, поставляемой на экспорт. Одновременно на 16,27 миллиарда рублей увеличатся расходы. Размер дефицита останется прежним – 40,6 млрд рублей.

Среди самых крупных статей расходов глава минфина Александр Старков назвал следующие:

3,5 млрд рублей – на инфраструктуру и обеспечение дорожной деятельности;

2,4 млрд рублей – на софинансирование строительства объектов Универсиады-2023;

1,7 млрд рублей – на дополнительное финансирование медицинских организаций. На эти цели область потратит деньги из межбюджетных трансфертов.

Из собственных доходов (налоговых и неналоговых) область выделит:

3,7 млрд – на поддержку отдельных категорий граждан;

1,5 млрд – на социальные выплаты медработникам;

1,5 млрд – на предоставление инвестиций АО «Ледовая арена»;

697 млн рублей – на повышение зарплаты бюджетникам;

572,9 млн рублей – на социально-экономическое и инфраструктурное развитие «атомных» городов;

434,4 млн рублей – на ежемесячные пособия на детей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

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