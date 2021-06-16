В Свердловской области 145 случаев коронавируса за сутки

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 145 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе региона. Больше трети – 56 – в Екатеринбурге. Всего с начала момента распространения инфекции в регионе только официально зарегистрировано 91 133 случая ковида.

«Состояние 204 госпитализированных оценивается как тяжелое, 148 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 118 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1496. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнили в оперштабе.

Там также рассказали, что за сутки умерли 12 человек (всего 3622). Выздоровел – 131 (всего 84 985).

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

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