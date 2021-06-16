В Екатеринбурге студенту занизили оценку за зеленые волосы: проверку начало минобразования

В Екатеринбурге студенту Уральского политехнического колледжа при защите диплома понизили оценку с «отлично» на «хорошо». Члены комиссии посчитали, что зеленые волосы и серьга в ухе не соответствуют дресс-коду. Министерство образования региона уже начало проверку по данному факту: там подчеркнули, что внешний вид никак не должен влиять на оценку при аттестации.

Видео из Уральского политехнического колледжа публикует сегодня телеграм-канал Ural Mash. В ролике преподаватели УПК МЦК объявляют результаты защиты дипломов выпускников, а именно – студента по имени Роман. Одна из членов приемной комиссии говорит, что защита у парня была хорошая, но его зеленые волосы и внешний вид «все испортили», кроме того, преподавателей не устроила одежда, поэтому студент получит только «хорошо» вместо «отлично».

После того как видео получило широкое распространение в соцсетях, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области начало проверку.

«И.о. директора уже вызван в министерство образования и молодежной политики Свердловской области. В ситуации лично разбирается заместитель министра Юрий Зеленов. По его словам, будет проведено служебное расследование в отношении педагогов, присутствующих на экзамене. Результаты аттестационной работы молодого человека будут пересмотрены», – сообщили «Новому Дню» в министерстве.

В ведомстве подчеркивают: при аттестационных мероприятиях преподаватели должны оценивать исключительно знания студентов. «Ни внешний вид, ни иные характеристики не должны влиять на полученную оценку», – отмечают специалисты свердловского минобразования.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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