«Единая Россия» лидирует по подписчикам, КПРФ – по лайкам: как конкурируют партии в соцсетях накануне выборов

В преддверии больших парламентских выборов партии начинают активно осваивать социальные сети. По просьбе РИА «Новый День» студенты департамента политологии и социологии УрФУ провели исследование на эту тему, и пришли к любопытным выводам. Оказалось, что «Единая Россия» эффективнее продвигает себя через Instagram и Twitter; КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР увлечены постами «ВКонтакте», а «Новые люди» – самые кликабельные в интернете. Подробности – в нашем материале.

Для исследования студенты-социологи взяли десять партий (парламентскую четверку и еще шесть малых политических объединений) и проанализировали их контент в самых крупных социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, Twitter и Facebook. За основу брались публикации в соцсетях за март 2021 года.

Как и ожидалось, самой активной партией стала «Единая Россия» – у нее наибольшее суммарное число подписчиков и чаще других обновляется контент. Однако такие показатели достигаются за счет работы федеральных SMM-специалистов, так как региональная страница СРО ЕР в этом плане проигрывает и КПРФ, и «Новым людям».

Коммунисты также ежедневно обновляют контент, причем во всех социальных сетях. Хорошо налажена обратная связь с аудиторией, что приносит много лайков партии. В публикациях делается упор на партийную работу и историю коммунизма. Количество подписчиков на региональном уровне у КПРФ больше, чем у других парламентских партий.

ЛДПР имеет четкую концепцию работы в социальных сетях. Основная тематика постов – критика действующей власти, а больше всего лайков собирают отрывки из выступлений лидера партии Владимира Жириновского. Но в целом кликабельность страниц ЛДПР самая низкая из всей парламентской четверки, а обратной связи с подписчиками нет совсем.

«Справедливая Россия – за правду» весьма оригинально ведет соцсети. Больше всего подписчиков партия имеет в Facebook (55 тысяч), но там практически мертвая повестка. Зато в Twitter, где на аккаунт эсеров подписано всего 2 тысячи пользователей, появляются сотни публикаций. Посты эсеров чаще всего посвящены внутренней политике и социальным проблемам в России.

Среди партий-новичков в соцсетях выделяются «Новые люди». В Свердловской области по кликабельности они обогнали «Единую Россию» и лидируют по числу подписчиков среди малых партий. Партия прямой демократии, которая задумывалась как онлайн-платформа для голосований, совсем сникла после смены руководства. Соцсети ее обновляются крайне редко, обратная связь не работает. «Зеленая альтернатива» в соцсетях присутствует периодически: публикации могут не выходить несколько месяцев, а потом в течение пары недель появляется несколько постов. Аудитория эко-партии почти не проявляет активности.

Авторы исследования также составили рейтинг эффективных для партий соцсетей. Так, для «Единой России» самыми важными оказались Twitter и Instagram: в первой партия наиболее активна, а во второй ее посты получают наибольший отклик. Например, самый популярный инста-пост ЕР в марте этого года: «Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал высказывания Джо Байдена о России и Владимире Путине триумфом политического маразма США и деменции их руководителя». Речь идет о скандальном интервью президента США, который назвал главу России «убийцей». Пост набрал 1317 лайков и свыше сотни комментариев.

КПРФ и ЛДПР больше популярны в «ВКонтакте». Здесь у обеих партий больше всего подписчиков, хотя лайков меньше, чем в Instagram. На федеральной странице коммунистов больше всего откликов собрал пост с перечислением лозунгов протестной акции, приуроченной к годовщине референдума за сохранение СССР – 1406 лайков. В аккаунте ЛДПР лидером по лайкам (1387) стала публикация фотографии удостоверения певца Михаила Круга, который в 2000 году стал советником Владимира Жириновского по культуре. «Король русского шансона» был убит в 2002 году, но его семья сохранила этот документ.

«ВКонтакте» также важный ресурс для «Справедливой России – за правду», так как именно в этой соцсети наилучшее сочетание количества подписчиков, контента и кликабельности. В марте наибольшее количество лайков (258) набрал пост, в котором эсеры требуют отменить пенсионную реформу.

Если смотреть только на количество подписчиков в социальных сетях, то в этом соревновании, безусловно, выигрывает «Единая Россия». На аккаунты партии суммарно подписаны более 468 тысяч человек (данные за март 2021 года). ЛДПР и КПРФ идут рядом – у них 277,5 тысячи и 254,3 тысячи подписчиков соответственно. «Справедливая Россия – за правду» имеет 116,3 тысячи подписчиков, а самые активные из малых партий «Новые люди» – 58,8 тысячи подписчиков.

В публикации использованы материалы исследовательского проекта «Мониторинг активности российских политических партий в социальных сетях» студентов УГИ-295101 под руководством доцента Надежды Сивковой.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

В Екатеринбурге студенту занизили оценку за зеленые волосы: проверку начало минобразования. / В Свердловской области 145 случаев коронавируса за сутки. / Полицейские поймали стрелявшего из пистолета на детской площадке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»