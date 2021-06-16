ГУ МЧС просит готовить ливневку – на Урал идут грозы

В Свердловскую область идут грозы, дожди, град и ветер с порывами ветра до 27 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «При сильных осадках будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи. Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока», – напомнили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что в лесах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность и что в регионе установлен особый противопожарный режим, поэтому использование открытого огня запрещено. «Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения в период штормового предупреждения», – отметили в управлении.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

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