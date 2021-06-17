Врач-педиатр лишилась 2 млн рублей из-за телефонных мошенников

Жительница Екатеринбурга, 28-летняя врач-педиатр одной из городских больниц, стала жертвой телефонных мошенников, из-за которых она лишилась почти 2 млн рублей. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Сначала женщине позвонил «сотрудник банка», который сообщил о попытке неизвестных списать со счета ее деньги. Затем с дамой связалась неизвестная женщина, которая представилась сотрудником одного из силовых ведомств. Лжесиловик заявила, что со счета клиента пытаются снять денежные средства, и к этому, возможно, причастны сотрудники банка. Звонившая добавила, что с собеседницей свяжется представитель банка, и клиентке нужно следовать всем его указаниям. После этого гражданке позвонил «финансовый специалист» и убедил ее подать заявки на получение крупных займов, а полученные таким образом деньги перевести на «защищенные» счета, которые ей укажут. Доверчивая женщина так и сделала. Когда звонки прекратились, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 970 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска ищут аферистов.

Управление МВД Екатеринбурга в очередной раз предупреждает граждан о том, что нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка или правоохранительных органов заставить сделать перевод, оформить кредит или сообщить секретные пароли от банковской карты необходимо немедленно закончить разговор и сообщить по официальным телефонам клиентской поддержки и обратиться в органы внутренних дел.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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