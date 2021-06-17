Центробанк назвал причины роста цен на автомобили

В Свердловской области на 7,38% выросли цены на непродовольственные товары. И одна из причин – это повышение стоимости автомобилей, как иномарок, так и отечественных. Как пояснили в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России, это связано с ростом цен на основные компоненты производства (сталь, пластик, электронные компоненты).

Себестоимость производства машин растет по всему миру из-за подорожания сырья и дефицита полупроводниковых компонентов. «Помимо этого, росту цен на легковые автомобили поспособствовал повышенный спрос, связанный с ожиданиями дальнейшего роста цен и желанием жителей региона успеть совершить покупку до дальнейшего подорожания», – добавили в ЦБ РФ. Из непродовольственных товаров подорожали также велосипеды и пиломатериалы.

Продукты за год стали дороже 5,35%, а если сравнивать цены в мае с апрельскими – на 0,40 п.п. Здесь свою лепту внес рост цен на продукты из мяса – в ЦБ его объясняют ростом мировых цен на корма и кормовые добавки. В целом в мае годовая инфляция в Свердловской области составила 5,64%, что ниже общероссийских (6,02%), но выше среднего по УрФО – 5,29%.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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