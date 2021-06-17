В Свердловской области на 75% увеличился импорт семечек из Китая (ФОТО)

На Среднем Урале стали популярны импортные семена подсолнуха из Китая. По данным Россельхознадзора, только в июне в регион было завезено 1,4 тысячи тонны, а с начала года в Свердловскую область поступило 3,657 тысячи тонны этой продукции. Огромные партии семечек доставляются по железной дороге.

«Инспекторы проконтролировали семя подсолнечника кондитерского назначения, предназначенного в пищу людям, от трех разных производителей из Китая. Отбирались пробы на такие показатели, как зараженность вредителями, митотоксины и тяжелые металлы. По результатам исследований, проведенных в Свердловском референтном центре Россельхознадзора, вся продукция соответствует требованиям технических регламентов на масличные культуры», – пояснила начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля свердловского Россельхознадзора Зухра Барбакова.

По словам руководителя Уральского таможенного управления Алексея Фролова, для Свердловской области товар крайне специфичен. «По сравнению с прошлым годом, объем импорта увеличился на 75%. По предварительным данным в ближайший месяц ожидается поставка еще 150 контейнеров с кондитерскими семечками», – сообщил таможенник.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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