В Свердловской области болеют коронавирусом 2,5 тысячи человек

На Среднем Урале продолжается рост заболеваемости Covid-19. За минувшие сутки выявлено 149 новых случаев (+57 в Екатеринбурге) и зарегистрировано 14 смертей. Число выздоровевших по-прежнему меньше, чем новых заболевших – 140 человек. Согласно официальной статистике, на 17 июня в Свердловской области болеют коронавирусом 2 521 жителей.

Как сообщает оперштаб, 309 заболевших находятся в тяжелом состоянии, причем резко выросло число пациентов на ИВЛ – 130. В состоянии средней тяжести госпитализированы 1 511 человек. Всего в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 91 282 случая Covid-19, из них 3 636 закончились смертью пациентов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.21

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