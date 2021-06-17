Из-за столкновения автобусов в Екатеринбурге травмировались двое взрослых и ребенок (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром в Екатеринбурге на остановке «Волгоградская» столкнулись два автобуса. В аварии пострадали три человека: 36-летний мужчина и 22-летняя женщина, 6-летний мальчик, все они были пассажирами «Богдана» 047 маршрута, который и стал виновником ДТП.

Два автобуса столкнулись из-за третьего

В отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу предоставили видео, из которого понятно, как вообще произошла авария. До момента ДТП на остановке стоял желтый «Богдан» 054 маршрута. К остановке ехали два автобуса: «Богдан» № 047 по правой полосе и зеленый ПАЗ № 014 по средней полосе. Они ехали параллельно друг другу и очень хотели припарковаться впереди уже стоящего на остановке автобуса. ПАЗ начал выруливать в карман прямо со второй полосы, «Богдан» выбрал траекторию, максимально прижавшись к стоящему автобусу, и врезался в него.

«Сотрудниками полиции установлено, что за рулем автобуса «Богдан» 047 маршрута находился 35-летний водитель, имеющий стаж управления транспортными средствами категории D 3 года, состояние опьянения не подтверждено. Он пояснил, при подъезде к остановке хотел объехать автобус, водитель которого осуществлял посадку и высадку пассажиров. В этот момент путь ему преградил автобус ПАЗ 014 маршрута, в связи с чем решил остановиться, но произошло столкновение», – рассказали в УГИБДД. Уточняется, что водители автобусов не пострадали, сидевший за рулем автобуса 047 мужчина был трезв. Решается вопрос о проверке автопредприятия, где он работает.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.21

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