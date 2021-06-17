В Екатеринбурге пытаются активизировать прививочную кампанию (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на фоне роста больных коронавирусной инфекцией нового типа пытаются активизировать прививочную кампанию.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», помимо уже действующих стационарных пунктов, где каждый желающий может привиться, сегодня поставить вакцину можно в цирке – в двух временных медкабинетах. Съемочная группа агентства побывала на месте вакцинации: готовы ли люди прививаться в общественных местах, подействовали ли призывы властей позаботиться о своем здоровье – в видеоматериале «Нового Дня».

От ковида прививают в цирке

Екатеринбург, Елена Васильева, Александр Погольский, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 17.06.21

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