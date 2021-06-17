Фонд святой Екатерины наградили премией «Медицинский Олимп»

Сегодня, в преддверие Дня медицинского работника, в Екатеринбурге вручили профессиональные премии «Медицинский Олимп». Это самая престижная награда в области здравоохранения в Свердловской области.

Открыл церемонию награждения губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он первым поздравил врачей, фельдшеров, медсестёр, санитаров, лаборантов, сотрудников службы Скорой помощи, всё медицинское сообщество региона с предстоящим Днём медицинского работника и напомнил, что в этот год не просто так объявлен годом медицинского работника.

За вклад в борьбу с пандемией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм получили врачи из Екатеринбурга, Асбеста и Нижнего Тагила, 12 больниц Свердловской области. Особо медицинское сообщество отметили учредителей Фонда святой Екатерины Андрея Козицына, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского.

«Мы бы хотели вручить награду, которая является очень важной и престижной в нашей сообществе Свердловской области. И эта награда будет как знак уважения и признательности за то, что сделали эти люди для нас», – сказала председатель медицинской палаты Свердловской области Диляра Медведская.

В ответном слове Андрей Козицын поблагодарил врачей региона: «Вы – наши спасители. Потому что, как все началось, Правительство области, Евгений Владимирович, мы все – никто не знал, что делать. Знали только вы. Не знаю, как кто, но лично я, Игорь Алексеевич, Андрей Моисеевич, поняли, что если не начать вам хоть как-то помогать, то будет плохо всем. Поэтому, я уверен, что все, кто живет сегодня у нас здесь в Екатеринбурге, в Свердловской области, в стране, наконец-то поняли: кто такие вы, зачем вы, для чего вы и почему вы. Дай Бог, чтобы всю жизнь это все помнили. И даже если эта зараза уйдет, то будет, наверное, другая проблема, которую без вас мы все равно не сможем ни решить, ни понять. Потому что, только вы знаете, что делать. Дай вам Бог здоровья. Мы вас очень любим».

Отметим, что учредители Фонда святой Екатерины выделили на поддержку системы здравоохранения Свердловской области более 1,7 млрд. рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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