Гаишники нашли водителя, который сбил велосипедиста и скрылся, чтобы запить стресс (ФОТО)

В Екатеринбурге нашли водителя, который вчера утром сбил 32-летнего велосипедиста, а потом скрылся с места ДТП. Поскольку велосипедист получил тяжелые травмы, дело могут передать в специализированный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.

В пресс-службе городского ОГИБДД сообщили, что ДТП случилось вчера около 08:00 на пересечении улиц Фурманова – 8 Марта. Водитель автомашины «Хундай Солярис» проехал на красный сигнал светофора и сбил молодого человека на велосипеде. Тот был в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию ГКБ №36.

Установлено, что за рулем «Хундай Солярис» был 28-летний житель Екатеринбурга с водительским стажем 7 лет. Автомобиль он арендовал вчера около 07:30 и направлялся на работу. В 2021 году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе и за проезд на красный свет. Штрафы он не оплатил.

Свое бегство с места ДТП водитель объяснил тем, что находился в шоковом состоянии. Автомобиль он оставил в районе перекрестка улиц 8 Марта – Куйбышева, после чего выпил. В ходе медицинского освидетельствования был установлен факт алкогольного опьянения, прибор показал результат – 1,00 мг/л.

За невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкоголь после ДТП, к которому он причастен, в отношении водителя возбуждено административное производство по части 3 ст. 12.27 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

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