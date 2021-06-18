На Среднем Урале жара сменится дождями

В Свердловскую область пришли дожди. Их синоптики прогнозируют на пятницу и субботу, в воскресенье ожидается облачность, местами дожди, но преимущественно без осадков. При этом будет достаточно тепло, около +18…+23 градусов в целом по области. Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности сохраняется до 20 июня.

В Екатеринбурге будет ещё теплее – до +21…+23 градусов в субботу, +24…+26 в воскресенье. Днём первого выходного дня в столице региона будет дождливо, в воскресенье осадков не ожидается

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

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