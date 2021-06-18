На железной дороге под Екатеринбургом обнаружен труп мужчины (ФОТО)

На железной дороге недалеко от Екатеринбурга обнаружен мертвый мужчина, его личность пока не установлена. Труп рядом с рельсами на перегоне Исток – Косулино заметил машинист грузового поезда. На теле погибшего есть признаки железнодорожного травмирования. На место происшествия выехал свердловский транспортный прокурор.

Обстоятельства случившегося выясняются. После обнаружения трупа проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

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