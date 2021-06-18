Коронная реакция: какие побочки дает вакцинация «Спутником» и «Эпиваком»

В России идет массовая вакцинация от коронавируса. Применяются, в основном, две вакцины – одну разработали ученые центра Гамалеи, она известна как «Спутник V» или просто «Спутник», другую сотрудники новосибирского НИИ «Вектор», речь об «ЭпиВакКороне» или коротко «Эпиваке». Обе вакцины двухкомпонентные, то есть сделать придется одну прививку, а через две-три недели – вторую. И после обеих могут возникнуть «побочки», как называют в народе поствакцинальные реакции.

Интернет пестрит сообщениями о том, как люди чувствуют себя после введения первого или второго компонента «Спутника» или «Эпивака». В числе прочего – головная боль и головокружение, боль в месте введения вакцины, слабость, повышение температуры тела до 38,5°C. Медики предупреждают, что если эти реакции усиливаются или есть какие-то иные проявления, то это повод обратиться к врачу.

«Новый День» поговорил с людьми, которые привились от коронавируса. «После первой прививки не было вообще никаких реакций организма. Я даже удивился. Где-то слышал, что это не очень хороший знак, раз иммунитет вообще не отреагировал. На повторной прививке сказал об этом фельдшеру – тот рукой махнул, что все в порядке, так может быть. Но после второй было совсем иначе – очень сильно разболелись голова и место укола, температура была небольшая, но слабость при этом адская. Два дня спустя все прошло», – рассказал агентству пермяк Виктор Снегирев, который привился «Спутником».

Екатеринбурженка Анна Пивоварова несколько дней назад привилась «Эпиваком» –пока только первым компонентом. «На следующий день после прививки стал бить озноб прямо с утра, головокружение появилось, пропал аппетит, а еще конечности онемели. Я переболела прошлой осенью, но такого со мной не было. Через пару дней отпустило», – сказала собеседница «Нового Дня».

То, что реакции – это нормально, говорят и специалисты. «Гриппоподобная реакция может быть не у всех, но если она есть – это нормально. Допускается симптоматическая терапия. После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют осложнений», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Эксперты говорят, что поствакцинальная защита может сохраняться до 8-12 месяцев. Точно пока никто сказать не может, поскольку прошло еще слишком мало времени, чтобы говорить о продолжительности напряженности иммунитета у тысяч привитых «Спутником» и «Эпиваком». «После вакцинации более 50% привитых сохраняют иммунитет в течение 9 месяцев и более. Хотя у некоторых лиц, получивших полный курс вакцины, уровень антител может снижаться через 9-12 месяцев, но это нормально для сезонных инфекций. Та же вакцинация от гриппа тоже не дает пожизненного иммунитета. Так что если со временем уровень антител после прививки от коронавируса снижается, это вполне ожидаемо для этой инфекции. Для нас важно, что больше 50% привитых сохраняют иммунитет, и достаточно продолжительное время», – пояснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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