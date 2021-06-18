В Верхней Пышме снова пройдет гонка на винтажных авто

В Верхней Пышме в субботу, 19 июня, состоится самая масштабная в регионе гонка на винтажных авто – «Ралли на Урале». Часть техники – представительный «Кадиллак», классический «Мерседес», стремительный Porshe, легендарные «Москвичи» и «копейки» – можно увидеть у Музея автомобильной техники, который совместно с автоклубом «Oldmotors-Екатеринбург» стал инициатором и организатором гонки. А всего для участия в соревнованиях заявились около 50 экипажей из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и других городов уральского региона.

Всем машинам – больше 30 лет. Самый возрастной – ГАЗ-21 («Волга») 1966 года выпуска.

По словам нынешнего владельца, автомобиль попал к нему лишь 7 лет назад. Машина полностью оригинальная. Прежний владелец даже сумел сохранить ее первый заправочный талон: все это время он был спрятан под крышкой звукового сигнала. И эта «Волга» сможет составить конкуренцию на трассе спорт-карам Porshe: соревноваться они будут не на скорость, а на точность и регулярность движения.

Кстати, для тех, у кого нет ретроавто, организаторы учредили специальный зачет – «Семейный». В этом зачете ограничений по году выпуска автомобиля нет.

Старт экипажей состоится возле Музея автомобильной техники в Верхней Пышме.

На маршруте, протяженность которого составит около 80 километров, участников ждут чек-пойнты возле крупных торговых центров Екатеринбурга. Там спортсмены сделают остановку и выполнят различные упражнения: фигурное вождение, слалом, спринт и другие. Информацию о том, где именно припаркуются ретрокары, организаторы держат в тайне: маршрут будет зашифрован в дорожной книге, которую участники получат не раньше, чем за час до старта. После прохождения маршрута экипажи вернутся к Музею автомобильной техники, где пересекут финишную черту.

От музея в гонке будут участвовать два экипажа, которые выйдут на старт на советских авто – ярко-красном «Москвиче» (АЗЛК-21412) 1991 года выпуска и на знаменитой «копейке» (ВАЗ-2101) 1971 года. Музейная «копейка» стала одной из пяти первых машин этой линейки, которые были привезены в Свердловск из Тольятти в марте 1971 года.

Все желающие смогут сфотографироваться с машинами, на старте и финише будет организована развлекательная программа: концерт живой джазовой музыки, розыгрыши от партнеров и организаторов гонки. Одним из самых необычных призов станет поездка на роскошной «Чайке» – самом известном советском автомобиле представительского класса. А самым ценным призом будет iPhone-12. Его разыграют вечером, после финиша всех экипажей. Кроме того, на финише гостей ждет экстремальное мотошоу и концерт рок-группы Gazoliners. Для детей организаторы проведут мастер-классы по управлению квадроциклами от мотошколы Сергея Карякина, а также во время старта и финиша будет работать зона проката советских педальных машинок. Ведущим праздника станет известный телерадиоведущий – Александр Морозов.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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