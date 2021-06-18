Из-за сбоев в расписании авиакомпаний в Кольцово – задержки и отмены

В Кольцово сегодня задерживаются вылеты самолетов разных авиакомпаний в Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург и Красноярск, отменен рейс в Сочи. Перевозчики объясняют изменение в расписании общим сбоем в выполнении суточного плана полетов из-за вчерашнего закрытия аэропорта Крыма и неблагоприятных условий на юге России.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, сегодня задержаны три рейса авиакомпании «Уральские авиалинии»: самолет в Санкт-Петербург отправится в 18:50 (вместо 15:35), в Сочи – в 17:00 (вместо 15:05), в Красноярск – в 16:50 (вместо 15:30). Уральская транспортная прокуратура сообщает, что еще один рейс авиакомпании – в Симферополь – задерживается на 6 часов по причине позднего прибытия самолета: туристы отправятся на отдых в 21:10 вместо 15:05. Предоставление необходимых услуг пассажирам в аэропорту Екатеринбурга контролирует прокуратура. Также авиакомпания RedWings отменила сегодняшний вылет в Сочи, а NordStar – на час задерживает рейс в Ростов-на-Дону.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» «Новому Дню» объяснили задержки рейсов «сбойной ситуацией с выполнением суточного плана полетов». Они начались еще 17 июня. Причина – метеоусловия и вынужденная посадки борта на запасной аэродром.

«Изменение времени вылетов рейсов авиакомпании связано со следующими событиями: плохие метеоусловия в аэропорту Геленджик и его закрытие, выкатывание воздушного судна другой авиакомпании за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополь и его закрытие. В связи с этим было выполнено несколько уходов на запасной аэродром Краснодар, – сообщает пресс-служба перевозчика. – Специфика перевозок, осуществляемых воздушным транспортом, состоит в том, что они носят непрерывный характер и зависят в том числе от метеорологических причин. Все эти факторы напрямую связаны с безопасностью, а приоритетной задачей авиакомпании всегда является обеспечение безопасности пассажиров воздушного судна. Авиакомпания делает все, чтобы как можно скорее вернуться к намеченному расписанию. От имени авиакомпании приносим извинения за доставленные неудобства».

Добавим, что задержки рейсов разных авиакомпаний наблюдаются сегодня не только в Екатеринбурге, но и по всей стране.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

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