Где поставить прививку от коронавируса: список торговых центров в Екатеринбурге и Свердловской области

В Свердловской области увеличивается количество выездных пунктов вакцинации от Covid-19. С 18 по 25 июня первый компонент прививки можно будет поставить в десяти торговых центрах Екатеринбурга, а также в ТЦ Нижнего Тагила, Сысерти, Качканара и Ирбита. Предварительная запись не требуется.

По последним данным оперштаба, первым компонентом привились 524 866 свердловчан, полностью завершили курс вакцинации – 442 811 человек, то есть около 10% от всего населения области.

График работы выездных пунктов вакцинации в Екатеринбурге:

– Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина Сибиряка, 189) – 19 июня с 11.00 до 15.00

– ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 18 по 25 июня (ежедневно) с 12.00 до 18.00

– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 19 и 21, 24, 26 июня с 10.00 до 15.00

– ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 18 по 25 июня (ежедневно) с 15.00 до 19.00

– Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 23 и 24 июня с 14.00 до 19.00

– ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 24 июня с 15.00 до 19.00

– Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12) – 22 и 24 июня с 10-00 до 18-00

– Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 18 июня, с 21 по 25 июня (ежедневно) с 13.00 до 19.00

– ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 18 по 25 июня с 10.00 до 14.00 (ежедневно)

– ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 23 июня с 16.00 до 19.00

– ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 22 и 24 июня с 11.00 до 14.00

– ТЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149) – 25 июня с 11.00 до 14.00

– ТЦ «ОМЕГА» (ул. Космонавтов, 41) – 18 июня, с 21 по 25 июня с 16.00 до 19.00, 19 июня с 9.00 до 12.00.

В Нижнем Тагиле прививку можно поставить в ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) 19-20 июня с 10.00 до 20.00, с 21 по 25 июня (ежедневно) с 16.00 до 20.00.

В Ирбите мобильные пункты работают на следующих площадках:

– Парк спорта и отдыха (пос. Пионерский ул. Ожиганова, 10) – 18 июня с 10.00 до 17.00

– ТЦ «Меридиан» (ул. Советская, 100 А/1) – 21 июня с 10.00 до 16.00 – Сбербанк МКПД №13 (ул. Елизарьевых, 33) – 23 июня с 10.00 до 16.00

– Юбилейная столовая (ул. Карла Маркса, 119) – 25 июня с 10.00 до 16.00.

В Сысерти вакцинироваться можно в ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37). Там 20 июня с 10.00 до 14.00 будет работать мобильный пункт вакцинации.

В Качканаре прививки от коронавируса будут ставить в ТЦ «Экспресс» (мкр-н 10, 24а) 19 июня с 9.00 до 12.00 .

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

Из-за сбоев в расписании авиакомпаний в Кольцово – задержки и отмены. / Коронная реакция: какие побочки дает вакцинация «Спутником» и «Эпиваком». / В Верхней Пышме снова пройдет гонка на винтажных авто. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»