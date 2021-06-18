Свердловские подростки спасены от сильных ливней в Крыму

ГУ МЧС по городу Севастополю в ночь с 17 на 18 июня привлекалось к проведению аварийно-спасательных работ из-за сильных ливней. Среди пострадавших от непогоды оказались и свердловчане.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Севастополя, сотрудники ведомства помогли туристам, стоявшим недалеко от водохранилища Кирпичного завода в Балаклаве. Им требовалась помощь в обогреве и просушке вещей. По прибытии на месте спасатели обнаружили 15 человек, в том числе 10 детей (14 и 15 лет), среди которых были кадеты МЧС России. Группа прибыла в Севастополь из Свердловской области для проведения патриотической экспедиции по местам боев времен Великой Отечественной войны. Для обогрева и отдыха спасатели доставили их в 4-ю пожарно-спасательную часть. После чего их для отдыха перевезли в помещение Балаклавской администрации.

На объектах жизнеобеспечения города аварий не зарегистрировано, все они на данный момент работают в штатном режиме.

Балаклава, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Балаклава, Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

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