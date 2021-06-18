Куйвашеву пожаловались на выселение инвалидов-афганцев. За что им указали на дверь

Депутат заксобрания Свердловской области Андрей Гориславцев на вчерашнем заседании заксобрания региона, где присутствовал губернатор Евгений Куйвашев, пожаловался последнему на то, что областные власти обижают инвалидов афганской кампании. Он рассказал, что свердловское министерство госимущества не хочет продлять договор аренды с ветеранской организацией. Куйвашев, в свою очередь, пообещал помочь, если факты действительно обстоят таким образом, как рассказал парламентарий.

Однако источники в правительстве заявляют, что все совсем неоднозначно, а собственно афганцев никто не выселяет. Договор аренды с общественной организацией не хотят продлять из-за того, что он был нарушен, и это подтвердила прокурорская проверка.

«Стародубцев (Василий Стародубцев – один из председателей региональной ветеранской организации, – прим. ред.) сдавал помещения в субаренду, тупо себе на карман. Там ни один инвалид ничего не получил», – прокомментировал источник «Нового Дня» в правительстве области.

Действительно, по адресу: Ландышевая, 2, располагаются не помещения штаб-квартиры свердловских афганцев, а находится точка по продаже цветов, лофт и целых два пивных магазина. По адресу: 8 Марта, 16Д, был проведен ремонт и перепланировки, но незаконно – здание является памятником архитектуры, так что все должно было быть согласовано с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Договор с ветеранской организацией действовал пять лет, и зимой этого года он истек. В МУГИСО «Новому Дню» сообщили, что прокомментируют ситуацию в ближайшее время, но дали понять, что без помещения инвалиды, получившие ранения в Афганистане, не останутся.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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